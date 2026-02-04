大S離世前「想回家」！搭機返台前心臟驟停 搶救14小時無力回天

〔記者王靖惟／台北報導〕南韓節目《名人生老病死的秘密》於昨日(3)播出，報導中指出大S徐熙媛，在日本臨終前的一段時間，曾經想要回家，家人隨即訂定機票護送，卻在前去機場的途中，大S心臟驟停緊急轉往醫院治療，奈何搶救後大S仍舊沒有恢復意識，最後引起併發症離世。

節目公布大S病發的時間軸，指出大S一開始在日本便出現高燒、全身筋肉疼痛、當時天氣寒冷，大S研判只要身體保持溫暖就會好轉，隨即選擇在飯店泡溫泉，但這個行為卻讓身患心臟疾病的大S，瞬間血管壓力急速上升，病情更加惡化。

節目報導中指出，大S被送往急診後，惡化速度加快，併發症現象也加重，此時在異地住院感到恐懼的她，強烈希望能夠回家，即使當地醫生希望轉送大型醫院團隊治療，家人也訂機票準備將大S送回台灣，並辦理出院。

然而卻在前往機場途中，大S忽然心臟驟停，隨即送入附近醫院，醫療團隊開啟了長達14小時的心肺復甦與加護治療，她最終仍未能恢復意識。仍舊無法搶回大S的性命。

