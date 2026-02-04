大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。

大S於2025年2月因流感併發肺炎驟逝。（圖／翻攝自大S臉書）

大S於2025年2月因流感併發症病逝日本，享年48歲。2日是她逝世1週年忌日，老公具俊曄與親友齊聚金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式。同時也是Netflix劇集《外傷重症中心》原著作者的李洛俊，在節目中詳細分析了大S的搶救經過。

節目披露的時間軸顯示，2025年1月29日一家人赴日旅遊，大S抵達後隨即出現高燒與全身痠痛症狀。她本以為只是受涼，認為讓身體暖和起來就能好轉，因此選擇在飯店泡溫泉。李洛俊坦言，此舉對於有潛在疾病的人來說是致命的選擇。

李洛俊解釋，大S因患有心臟二尖瓣脫垂症，心臟收縮時瓣膜處於鬆弛狀態。為了阻止血液漏出，心臟不得已過度運作導致過載乏力，功能逐漸下降。大S送醫後診斷為肺炎併發症，李洛俊表示，如果心臟有問題且又肺炎惡化，泡熱水會讓肺血管壓力升高，導致急性心衰竭和肺水腫，讓虛弱不已的心臟有巨大的負擔。

韓國耳鼻喉科醫師李洛俊在節目上分析大S病逝主因。（圖／翻攝KBS 셀럽병사의 비밀）

過程中發生了致命的誤判，大S服用退燒藥後體溫下降，誤以為狀況有所好轉。李洛俊解釋:「對於有慢性病或基礎疾病的患者，退燒有時是危險訊號。發燒代表身體在戰鬥，若突然退燒，有時不代表痊癒，而是身體已經『投降』、體溫喪失的狀態。」當時醫療團隊因此強烈建議轉送到大型醫院。

李洛俊透露，大S過去懷第二胎時曾因癲癇發作而陷入昏迷，那是由於妊娠高血壓症所致。他指出:「如果有二尖瓣脫垂症，妊娠高血壓症的發生概率會增加，而妊娠高血壓症又會加重心臟疾病，大S處於這個『惡性循環的迴圈』中。」

