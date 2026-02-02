大S離世周年揭幕純白雕像！具俊曄親自操刀 小S致詞淚謝「給了姐姐最純粹的愛」

小S致詞。經紀公司提供

大S（徐熙媛）離世屆滿一周年，今（2日）下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。即便現場細雨綿綿，仍有許多至親好友冒雨守候，為她獻上一朵非洲菊，面對陰雨天氣，小S（徐熙娣）展現一貫的幽默與感性，直言：「今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」

具俊曄神色哀戚。經紀公司提供

小S對姐夫具俊曄公開致謝，她坦言，在痛失摯愛的這一年裡，每當自己陷入悲傷深淵，唯一能讓她平靜下來的念頭，就是大S在離世前的最後三年，是由具俊曄守護在旁。小S激動表示，具俊曄是以一顆「乾淨、單純、沒有雜質」的心在愛著姐姐，不求回報也不貪圖名利，這份純粹的愛成了徐家人最大的支柱。

這座精美的純白紀念雕像是由具俊曄親自操刀設計，象徵著大S的純潔與美麗，小S感性說道，這座雕像是為了讓所有愛著大S的人，在想念時能有一個地方坐下來跟她說說話。

親友們在大S雕像前合照。經紀公司提供

當布幔揭開的那一刻，S媽悲慟喊出：「寶貝妳重生了！」這句話讓在場所有人不禁鼻酸，小S提到，看到母親的反應，她深信這一年來因喪女而留下的心碎空洞，在今天終於得到了填補。



