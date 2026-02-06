大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」

女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。

懷二胎成健康分水嶺 曾昏迷10天傷及元氣

根據節目醫師李樂俊的分析，大S的健康問題源於多重病史的惡性循環。她本身患有先天性心臟病「二尖瓣脫垂」，2016年懷第二胎時，又不幸併發「子癇前症（妊娠中毒症）」與癲癇發作。

李醫師指出，當時為了保住母子性命，醫療團隊進行了緊急剖腹產，隨後大S陷入長達10天的昏迷。這段昏迷期被視為她健康惡化的重要關鍵，雖然最終甦醒，但心臟功能與免疫系統已受損至極限，導致她日後長期處於體弱多病的狀態，甚至連感冒都可能引發致命併發症。

大S生前健康狀況就已經不是很好。（圖片來源：大S微博）

具俊曄悉心照料 重逢後天天親手下廚

主持人張度練轉述，具俊曄與大S相隔20年重逢時，大S的體力已明顯下滑，幾乎無法正常進食。為了幫愛妻補充營養，具俊曄婚後幾乎將重心全放在照顧大S身上，每天親自下廚準備餐點，希望能讓她恢復元氣。

遺憾的是，去年春節期間大S在日本旅遊時感染流感，病情迅速惡化。節目也公開了她生命中「最後5天」的細節：儘管她一心想回台灣治療，但在前往機場的路上心跳驟停，歷經醫院14小時的全力搶救，最終仍撒手人寰。具俊曄授權播出這些細節，唯一的願望是希望所有愛大S的人，能永遠記住她的模樣。

墓前無聲的陪伴 每天帶便當對著照片進餐

大S離世後，具俊曄的深情並未因生死兩隔而消失。節目組來台記錄下具俊曄的日常，發現他至今仍維持著「寵妻」的習慣。他每天依舊會親自下廚煮好料理，帶到大S位於金寶山的墓園，對著亡妻的照片靜靜坐上至少1小時陪她吃飯。

由於具俊曄目前仍深陷失去摯愛的悲慟中，節目組最終放棄了對談式的訪談，僅以影像記錄他守護的身影。這份跨越生死的癡情，讓現場嘉賓與無數觀眾動容落淚，也讓外界看見了兩人在最後歲月中不為人知的艱辛與溫情。

