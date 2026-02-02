大S離世周年 S媽挽具俊曄手臂哀痛現身園區 小S夫婦也到場

S媽挽著具俊曄的手臂前往雕像所在地。(圖／陳俊吉攝)

今天是大S（徐熙媛）逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，並由S媽、小S、老公具俊曄等人共同揭開，大S生前的至親好友已經陸續抵達現場，S媽被拍到挽著具俊曄的手臂一同前往雕像所在地，兩人神情哀戚，讓人相當不捨。

約莫下午1點20分，小S與老公許雅鈞一同走出休息室前往儀式會場，「黑人」陳建州與「范范」范瑋琪緊跟在後；眾人神情相當哀戚，似乎仍難以接受大S逝世的事實，最後是S媽挽著具俊曄的手一同前往會場，兩人邊走邊說話，足見感情之深，此外，大S生前好友蔡康永、B2陳彥銘也相繼抵達現場，由於現場下起不小雨勢，眾人撐起雨傘等候儀式開始，似乎就連老天爺都不捨大S早逝，下起這場雨傳達不捨之情。

小S和老公許雅鈞現身紀念園區。(圖／陳俊吉攝)

范瑋琪和老公陳建州現身紀念園區。(圖／陳俊吉攝)

大S的雕像由老公具俊曄設計，以大理石材質為基座，從園區前往雕像的路線，有著9階的白色水泥台階，一路蜿蜒而上呈現S型，至於雕像後方有9格白色水泥牆，亦呈現S型，從設計中看出充滿S及9的元素，S象徵大S，至於9的韓文讀音，與具俊曄的姓「具」同樣發音，都是念作「구（gu）」，意謂著具俊曄對亡妻大S至死不渝的愛情。

大S紀念園區的設計中，充滿S及9的元素。（圖／陳俊吉攝）

