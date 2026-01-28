大S離世將滿一週年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄現況曝光

大S、具俊曄



女星大S（徐熙媛）去年（2025）病逝日本，享年48歲，至今仍令外界不捨。近來她離世將滿一週年，丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像已順利完工，預計2月2日舉行揭幕儀式，地點就在她長眠的金寶山。

據《壹蘋新聞網》報導，紀念雕像揭幕當天，S家人將以低調方式進行儀式，出席者包括小S、S媽、具俊曄，以及大S生前的親友與閨蜜，流程簡單，家屬將移除覆蓋在雕像上的黑色帆布，隨後一家人站在雕像前，向大S說說心裡話，儀式便告一段落。

由於家屬不希望活動受到打擾，考量當天可能有媒體守候拍攝，現場將安排保全人員圍繞園區，阻擋外界靠近，盼能讓揭幕儀式在平靜、私密的氛圍中完成。

事實上，自大S離世後，具俊曄便宣布全面停工，這一年來幾乎天天前往金寶山陪伴亡妻，也親自投入紀念雕像的設計與監工。期間不時有網友在祭拜大S時巧遇具俊曄，目睹他細心擦拭墓碑的畫面，深情舉動令人動容。

外界曾傳出，具俊曄在雕像揭幕後，可能會離開台灣返韓探望家人，或前往紐約散心。不過最新消息指出，他在揭幕儀式結束後，並不會立刻離台，仍將暫時留在台北，持續前往金寶山陪伴大S，展現對亡妻不變的守護與思念。

