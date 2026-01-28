大S離世將滿1年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄未來動向曝光

大S紀念雕像將於逝世週年當日揭幕。（圖／翻攝自具俊曄IG）





女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝日本，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園，如今離世將滿一年，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像近日完工，將於離世週年當日舉行揭幕儀式，據悉，具俊曄在儀式結束後不會離開台灣，將繼續守護亡妻。

根據《壹蘋新聞網》報導，大S紀念雕像近日已正式完工，坐落於金寶山碑林名人區，據了解，S家確定將在2月2日大S逝世週年舉行紀念雕像揭幕儀式，包括小S、S媽、具俊曄、藝人閨密及親友們都會出席，不過S家希望儀式能夠低調進行，當天派有保全圍繞園區，而整體流程也將簡單進行，S家先將覆蓋於大S紀念雕像的黑色帆布取下，接著一家人站在雕像之前，和大S說說心裡話，就完成儀式。

事實上，自大S離世後，具俊曄經常前往金寶山陪伴亡妻，先前新年時他也被目擊神情落寞地為大S擦拭墓碑，而大S紀念雕像也由他親手設計及監工，原先外界猜測他會在揭幕儀式結束後返韓或到紐約散心，但如今傳出他將繼續留在台北，不會這麼早離開台灣，之後也將一如既往前往金寶山陪伴亡妻。



