大S離世將滿1年！金寶山紀念雕像揭幕日期曝 「1數字」藏具俊曄深情

具俊曄深愛大S。（圖／翻攝自大s臉書）

大S離世快滿一年，至今粉絲想起仍無限感傷，而大S老公具俊曄自無限期停工後，常被目擊現蹤的地點便是大S長眠的金寶山墓園。如今具俊曄親自設計的紀念雕像已順利完成，坐落在金寶山碑林名人區，和已故男星高以翔為鄰。據悉，大S紀念雕像園區昨剛完工，預計在2月2日大S逝世周年揭幕。

催淚！20年前大s給具俊燁業的情詩曝光，「有一種愛情叫做具俊燁與大s」感動世人。圖為具俊曄在墓園陪伴摯愛。（圖／翻攝自Threads@peichiu65）

根據《壹蘋新聞網》報導，27日下午2點金寶山碑林名人區一塊區域有一座被黑布包起來的大型藝術品。園丁透露，那座尚未揭幕的藝術品就是具俊曄設計的大S紀念雕像，園區當天（27日）完工。大S紀念園區有9階白色水泥台階，蜿蜒而上呈現S形，兩旁有5個石塊，一邊3個一邊2個，都還包著白色塑膠布，整體設計不時可見到9的元素，而韓文「9」的讀音剛好與「具」相同，都是念作「구（gu）」，令人聯想具俊曄對大S生死不渝的感情。

先前也有網友透露本月3日搭首班車到墓園去祭拜大S，意外巧遇具俊曄上山掃墓。當時原PO也和具俊曄打招呼並以韓語自我介紹是大S的粉絲，不過具俊曄聽後僅是用手指了大S墓碑，並未多說話。後來，原PO見到具俊曄仔細的在擦大S墓碑，不管正面或是背面都有擦到，讓原PO看了有些鼻酸，網友們看了之後也感動表示，「歐巴一定是充滿遺憾的」、「真愛，可惜時間太短」、「希望他也能好好的，早點走出來」。

