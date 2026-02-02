大S離世滿周年 紀念雕像2/2舉行揭幕儀式

具俊曄也親自操刀為大S設計紀念雕像，將在2日下午正式揭幕，細節裡滿滿都是對愛妻的深情密碼。（圖／東森新聞）





大S徐熙媛逝世滿一周年，在金寶山長眠中，韓國老公具俊曄不論晴天、雨天，都會到金寶山陪伴愛妻，接受韓媒訪問時，他還說「熙媛躺在那裡比我辛苦多了」，一番話讓人聽了都忍不住鼻酸，而具俊曄也親自操刀為大S設計紀念雕像，將在2日下午正式揭幕，細節裡滿滿都是對愛妻的深情密碼。

2日是女星大S逝世一周年，位於金寶山碑林名人區的大S紀念雕像將正式揭幕。通往雕像的白色水泥階梯，共有9階，動線設計成S形，雕像後方，9格白色水泥牆也呈S形排列，為什麼是9？據了解，是因為韓文9發音「GU」，與具俊曄的「具」相同，也象徵他對大S長長久久、至死不渝的情感，雕像與已故男星高以翔為鄰，由具俊曄親自操刀設計，也將他的思念融入其中。

日前韓國節目特地來台拍攝，談到歐巴至今仍天天前往墓園陪伴大S。南韓節目主持人張度練：「事實上我們的製作團隊曾和具俊曄先生短暫會面，因為當天下雨，以為具俊曄不會前來，沒想到他依舊現身，還說我當然要來了，熙媛躺在那比我辛苦多了。」

具俊曄就在墓碑前，反覆看著大S生前的影像，無聲陪伴。節目主持人：「有一段時間他說，他幾乎什麼話都說不出來，不管什麼問題，都只能用眼淚來回答，但不會讓我們看到他的那一面。」

話還沒說完，主持人再次淚崩，而同樣思念大S的還有她的閨密范曉萱。女星范曉萱：「與其讓那些喜歡我那塊的人，覺得我背叛他們，我也不能背叛我自己。」

范曉萱日前上魯豫訪談，對事業和生命的豁達，被認為與姊妹大S一模一樣，連神韻都有不少網友驚呼，怎麼越來越像，難道思念一個人，真的會越來越像她？不過相反的前婆婆張蘭，近期則很愛分享和孫子孫女的互動。孫子vs.大S前婆婆張蘭：「我多大歲數了，（千年老妖）。」

被孫子說是千年老妖，張蘭開懷大笑，大S離世後，一雙兒女由汪小菲及現任妻子Mandy照顧，但孩子教育問題是否過度放任，卻在網路上屢屢引發兩派網友論戰。

