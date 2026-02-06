大S離世滿一年！舊愛藍正龍首公開現身出席尾牙 「最新近況」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

藍正龍（左3）昨晚出席三立尾牙。（圖／記者鄭孟晃攝影）

三立集團「馬立全開」尾牙由第60屆金鐘獎星光大道主持人夏和熙與木木聯手主持，邀請到超過百位三立合作藝人，並由《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表全體三立節目主持人和張榮華董事長等人合影。其中前女友大S離世一年，昨也是藍正龍首度公開露面，他帶著淺淺微笑沒有發言，看來氣色不錯。

《請世界吃桌》由主持群隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、YouTuber千千及總舖師們組成「辦桌台灣隊」赴世界地標辦桌。（圖／三立電視提供）

三立集團6日晚於南港展覽館盛大舉辦「馬立全開」集團年度尾牙，現場席開約150桌，規模再創新高，較去年更加盛大熱鬧。活動邀集集團員工、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，並有多位藝人到場共襄盛舉，現場總人數近1,800人，氣氛熱烈。今年表演陣容同樣星光熠熠，特別邀請徐佳瑩、美秀集團、陳勢安 以及 TRASH 輪番登台演出，接力獻唱多首熱門作品。另外三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也與17位同仁共同演出K-POP組曲熱舞。三立集團年度尾牙不僅展現企業凝聚力，也透過精彩表演與豐富節目內容，犒賞全體員工一年來的辛勞付出，在笑聲與掌聲中迎接嶄新一年。

而三立集團從去年開始在內容製作與集團治理方面做出了許多新的嘗試，包含啟動ESG永續辦公室、積極打造雇主品牌、並且於去年底以內容創新發布會形式一次公布了超過17個拍攝中與籌備中的IP，包含新聞、綜藝與戲劇三大領域，新聞台將於2026年三月正式推出「鍍晶的心臟-AI之島」紀錄片並與CNN聯手舉辦「AI台灣國家隊論壇」。綜藝類包括甫從澳洲拍攝回國的首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》、以及預計於第四季登場的嘻哈選秀節目《大嘻哈時代3》。

