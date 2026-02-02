大S離世滿一年！阿雅聽到小S報喪「顫抖、悲痛聲音」：一輩子忘不了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。陸媒《人物》近日則訪問多位與大S有關的摯友，其中，阿雅坦言至今仍忘不了當時小S報喪的顫抖語氣。

阿雅透露大S離世那天，她正好陪女兒在國外滑雪，事後，收到小S發在群組的語音訊息，除了提及肺炎病情外，小S親口證實姐姐大S死訊，「熙媛離開了」，阿雅形容小S當下語氣悲痛、顫抖，這也是她與小S認識30多年來，從未聽過的聲音，表示「我一輩子都不會忘記」。

阿雅透露她後來推掉工作返回台灣陪伴小S，在那兩週的時間，她常看到小S上一秒還能聊天，下一秒卻失聲痛哭，情緒起伏很大，但所幸家人都陪在身邊，試圖幫助小S盡快走出傷痛。

今（2日）是大S離世滿一年的日子，由老公具俊曄所設計的紀念雕像也選在今天揭幕，雖然天空下起雨來，不過S家人與好友們仍齊聚金寶山，見證揭幕儀式。

大S猝逝令人不捨。（圖／翻攝自臉書）

