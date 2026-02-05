大S離世滿1年！白冰冰哭曝跟S媽「私下對話」不忍了：很折磨也很可怕

記者蔡維歆／台北報導

大S（徐熙媛）2日辭世滿一週年，丈夫具俊曄跟S媽都親自到場為紀念雕像揭幕，許多圈內好友也到場致意。當年同樣也歷經喪女之痛的白冰冰今出席尾牙現場受訪，也透露昨才跟S媽通話。

白冰冰表示大S走得太突然，發生在出國路上就昏迷不醒，看著心愛的人生命一點一滴在自己手中流逝，很可怕也很折磨，「像我的小孩我是不知道她在哪裡，等我再看到她已經是很可怕的景象，因為我急救過我的大哥，嘴唇都紫了臉都紫了，然後一直急救按他手超酸，你會忘了那是自己的手。」

白冰冰受訪拭淚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

因此白冰冰說常打給Ｓ媽，之後也會邀她跟具俊曄一起到新竹峨嵋山豪宅住幾天。那S媽在電話那頭有哭嗎？白冰冰則透露打電話是安慰她，不是讓她哭的，「我用她的方法讓她知道說她不是一個人，她還有很棒的女兒孫子，當然也還有一些她無能為力的，比如她的孫子無法帶在身邊，法律上沒有辦法，那就盡量給她諮詢。｣白冰冰也喊話具俊曄不能一直傷心下去，「可以的話他必須回到演藝圈這個大環境，讓我們給他一個溫暖的擁抱。」

