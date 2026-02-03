台北市 / 綜合報導

大S徐熙媛，去年2月2日不幸病逝於日本，享年48歲，並長眠於金寶山。昨(2)天是大S過世後滿一週年，下午2點紀念雕像揭幕，除了具俊曄，小S與S媽之外，許多演藝圈友人都來致意。包括Super Junior始源，具俊曄的搭檔姜元來，都來表達對大S的思念。

紀念雕像亮相，S媽上前擁抱雕像轉過身也抱抱具俊曄，小S隨後也上前用手摸一摸，大S逝世滿一周年，紀念雕像揭幕儀式2日下午舉行，純白雕像穿著飄逸洋裝，就如同大S生前那般優雅美好。

廣告 廣告

現場人員：「欸欸欸，始源欸，始源，始源。」大S的好人緣讓不少圈內好友都前來致意，日本行程結束後特地飛來台灣，具俊曄昔日團體搭檔姜元來也坐著輪椅現身，蔡康永、賈永婕、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪、陳建州以及周渝民、言承旭、羅志祥、陶晶瑩等人，也都冒雨前來大S長眠的金寶山。

大S友人「姊妹們的聚會」：「留在家裡，打扮的漂漂亮亮去參加，姊妹們的聚會好Happy。」儀式現場播放著大小S的歌曲《姐妹情深》，眾親朋好友走近雕像獻花合影。

這個雕像由具俊曄設計製作，9個立方體如行星般圍繞著熙媛，9是大S最愛的數字，在韓語中象徵具俊曄的具，雕像前方的階梯也呈現呼應大S名字的S型，現場也有粉絲特地帶花前來致意。

藝人小S說：「辛苦你們了，謝謝。」辛苦你們了謝謝， 表示感謝我姐夫具俊曄 ，為 大S設計了一個這麼美的雕像 ， 今天當我媽看到大S的雕像時 ， 就大喊寶貝妳重生了 ， 相信我媽今天的心洞應該被填滿了。

小S致詞內容也曝光而具俊曄社群也發文， 透過文字寫出對大S的思念韓文寫下 ， 下次再見我們要在一起一輩子 ， 大S逝世周年好友們的思念與不捨 ， 看了也令人鼻酸 。

原始連結







更多華視新聞報導

大S離世滿1年 金寶山舉行「紀念雕像揭幕儀式」

永遠的月光愛人！ 李玟50歲冥誕台灣打造絕美雕像

悼大S後搭廉航返韓 始源自爆險錯過飛機：多虧粉絲

