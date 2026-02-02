大S離世滿1年 金寶山舉行「紀念雕像揭幕儀式」

新北市 / 綜合報導

大S徐熙媛，去(2025)年2月2日不幸病逝於日本，享年48歲，並長眠於金寶山。今(2)日是大S過世後滿一週年，下午2點紀念雕像揭幕，除了具俊曄，小S與S媽之外，許多演藝圈友人都來致意。包括Super Junior始源，具俊曄的搭檔姜元來，都來表達對大S的思念。

紀念雕像亮相，S媽上前擁抱雕像轉過身也抱抱具俊曄，小S隨後也上前用手摸一摸，一舉一動都盡顯不捨情緒，大S逝世滿一周年，紀念雕像揭幕儀式2日下午舉行，純白雕像穿著飄逸洋裝，別上蝴蝶結雙手放在胸前，就如同大S生前那般優雅美好。

現場人員說：「欸欸欸，始源欸，始源，始源。」大S的好人緣讓不少圈內好友都前來致意，日本行程結束後特地飛來台灣，具俊曄昔日團體搭檔姜元來也坐著輪椅現身，蔡康永賈永婕吳佩慈范曉萱范瑋琪陳建州，以及周渝民言承旭羅志祥陶晶瑩等人，也都冒雨前來大S長眠的金寶山。

大S友人「姊妹們的聚會」說：「留在家裡，打扮的漂漂亮亮去參加，姊妹們的聚會好Happy。」親朋好友走近雕像獻花合影，這個雕像由具俊曄設計製作，9個立方體如行星般圍繞著熙媛，9是大S最愛的數字，在韓語中象徵具俊曄的具，雕像前方的階梯也呈現呼應大S名字的S型，現場也有粉絲特地帶花前來致意。

現場粉絲說：「讓花店包了一束可能覺得比較漂亮的(花)，想著今天正好是一週年，想要送給她(大S)，這一年真的很快，就是沒有想到(大S)已經走了整整一年了，但雖然人已經不在了，但是我覺得，像她的精神會一直陪伴著我們每一個人。」

藝人小S說：「辛苦你們了，謝謝。」雨中的金寶山帶著不捨的哀愁，但大S的優雅身影，將以這座純白雕像的形式，永遠活在每一份思念與不捨之中。

