大S離世滿1年「4.6億豪宅未過戶」再不處理最慘恐充公

大S「 台北信義」豪宅傳出尚未過戶。（圖／中時資料照）

藝人大S（徐熙媛）離世滿一年，生前位於台北信義區的指標豪宅傳出仍登記在她名下，引發外界關注。由於該處房產市值不菲，加上牽涉遺產分配問題，也讓相關動向備受討論。據了解，該豪宅於2016年購入，總價3.62億元，如今市值已達4.6億元。對此，專家指出，房屋超過一年未辦理過戶的情況相對少見，若長期拖延未處理，恐有被列管甚至充公的可能。

根據《ETtoday》報導，金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，一般來說，自然人過世後，家屬需在半年內完成遺產稅申報，若遇特殊情況，則可再展延三個月，並同步處理房產過戶事宜。不過，大S離世已滿一年，名下豪宅仍未完成過戶，確實較為罕見。蕭琪琳分析，可能原因包括尚未申報遺產稅、稅務狀況較為複雜導致調查延宕，或是遺產稅已繳清，但繼承人或法定代理人尚未辦理相關手續，導致相關程序暫時停滯。

廣告 廣告

大S離世滿周年，紀念雕像揭幕儀式完成，具俊曄未來動向備受關注。（經紀公司提供、陳俊吉攝）

據悉，大S「台北信義」豪宅權狀236.6坪，換算單價約184萬元，目前仍有每月百萬元房貸待繳，房貸及抵押貸款約新台幣2.5億元，相關負擔將由丈夫具俊曄及其他繼承人承擔。蕭琪琳也提醒，房產若未依規定及時辦理過戶，恐衍生法律責任與財產風險，最嚴重甚至可能遭到列管或處分，影響繼承人權益。至於後續如何處理，仍有待家屬進一步協商與規畫。

更多中時新聞網報導

康康除夕開金口 嚷合音太整齊

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」