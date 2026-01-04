大S離世近一年！具俊曄新年現身金寶山「落寞擦墓碑」畫面曝

具俊曄在大S離世後經常到墓園陪伴。（圖／翻攝自具俊曄IG）





女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月於日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園，如今已離世快一年，其丈夫具俊曄仍經常到墓園陪伴亡妻，而新年剛開始，有網友目擊具俊曄昨（3）日再度赴金寶山陪伴大S，更細心為她擦拭墓碑，神情有些落寞。

有網友在社群平台指出，自己3日到金寶山探望大S時巧遇具俊曄，「他看著心情不太好，也沒有什麼說話的慾望，我就離開了。」離開後該網友遠遠站在台階下觀察，發現具俊曄帶來的折疊椅都未打開，便極為專注的為大S擦拭墓碑，正反面都顧及到仔細清理。

具俊曄新年細心為大S擦拭墓碑。（圖／翻攝自微博）

事實上，具俊曄過去就多次被網友目擊現身金寶山，幾乎天天上山探望，更有網友發現大S墓碑前的草坪已被踩到褪色，可見他去的次數之多，如今新的一年到來，具俊曄再度上山為亡妻擦拭墓碑，深情一幕也讓不少網友感嘆「這份堅持跟深情讓人動容呀！」



