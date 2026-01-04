大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝，享年48歲，離世至今已將近1年，丈夫具俊曄無限期停工後，時常被目擊前往大S長眠地金寶山探望，即使颳風下雨仍堅持報到。隨著2026年開始，有網友昨（3）日再度目擊具俊曄現身墓園陪伴大S，還彎著腰細心擦拭墓碑，神情稍顯落寞，孤獨身影讓網友不捨直言：「看著有些鼻酸」。

具俊曄新年被網友目擊現身金寶山陪伴大S，並細心的擦拭墓碑。（圖／翻攝大S IG、微博）

有網友在社群平台發文表示，自己在3日清晨從淡水搭乘首班巴士前往金寶山祭拜大S，離開時意外巧遇迎面走來的具俊曄，看著對方提著一大袋物品前來，原PO主動上前用韓文表明是大S的粉絲，而具俊曄僅伸手指向大S的墓碑作為回應，神情稍顯落寞，「他看著心情不太好，也沒有什麼說話的慾望」。

該名網友表示，自己不敢打擾，選擇站在遠處靜靜觀察，只見具俊曄到場後，便彎腰擦拭墓碑，動作專注而謹慎，「正反面都顧及到仔細清理，連折疊椅子都沒來得及打開」，畫面讓網友不禁動容，原PO坦言：「看著有些鼻酸，我就離開了」。相關內容在網路上掀起討論，甚至「具俊曄新年赴墓地陪伴大S」等關鍵字一度登上微博熱搜。

事實上，具俊曄過去就多次被民眾目擊現身金寶山，小S先前也在金鐘獎採訪時，透露具俊曄仍然每天到墓園陪伴大S，還會繪畫大S的人像，表示「真的很謝謝姊夫，我很愛他，滿屋子都是我姊，不知道能不能有一天辦一個畫展」。

