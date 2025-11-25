大S離世近10個月！吳佩慈追憶「不想忘記她」：真的是意難平

吳佩慈過去與大S都是「華岡七仙女」成員。（圖／翻攝自吳佩慈、大S IG）





女星大S今年2月於日本病逝，如今已辭世超過半年，仍是親友及粉絲內心無法釋懷的痛，好友吳佩慈今（25）日也再度發文，字裡行間透露著對於好友大S的思念，更提及大S過去曾在通訊軟體備注「死亡是必然的」，對於生死抱持豁然態度。

吳佩慈曬出大S通訊軟體的截圖表示：「好朋友很瀟灑的走了，留著她在微信朋友圈備註的那句，死亡是必然的。」她提及自己經常在午夜夢迴時思念大S，每當這個時刻就會傳訊息給她，「我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。偶爾突然想起這殘酷又無情的事實，就會再狂哭一頓。」

吳佩慈發文思念好友大S。（圖／翻攝自小紅書）

吳佩慈發文思念好友大S。（圖／翻攝自小紅書）

吳佩慈透露，大S剛離開時，很害怕看到關於她的消息，擔心自己因此不停崩潰，直到最近才開始看了許多她生前的影視作品，「在不斷回憶她的過程裡，又加深了對她的愛。」她感謝所有喜歡大S的粉絲，「只要我們都記得她，她就會一直存在！」並喊話粉絲們，只要分享有關大S的內容，只要標記她，她都會親自去看。

事實上，先前就有網友分享自己私訊吳佩慈分享，大S在《老娘駕到》書中寫到自己最信任吳佩慈分享的兒童用品，讓她越看越覺得可惜，「那麼有趣的一群人，始終不相信她真的不在了」而吳佩慈也親自回應該名網友表示：「真的是意難平啊，但人生又豈能都如我們所願，學著接受，也是一個人生課題。」



