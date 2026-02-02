大S離世週年紀念雕像揭幕 Super Junior始源黑色西裝低調現身

始源身穿黑色西裝、繫上黑色領帶現身。（鏡報鄒保祥攝）

「大S」徐熙媛離世週年紀念雕像揭幕儀式，今（2）日下午在金寶山隆重舉行。儀式在細雨中進行，氣氛莊嚴肅穆，S家至親全數到齊，大S生前的摯友與演藝圈夥伴也陸續現身，包括言承旭、周渝民等人皆到場致意，陪伴她走過這重要的一刻。

除了熟面孔之外，現場還出現一位令外界意外的身影——南韓男團Super Junior成員崔始源。始源全程低調，身穿黑色西裝、繫上黑色領帶現身，在雨中神情凝重地步入會場，為整場儀式更添一抹靜謐氛圍。

儀式進行前，崔始源在工作人員引導下進場，雖未多作發言，但仍在進入會場前，親切轉向現場媒體揮手致意，舉止得體而克制，展現對逝者的尊重與哀悼之意。由於他與大S過往並未有公開合作紀錄，這次現身金寶山也引發外界關注。

據了解，崔始源此行主要是為力挺大S丈夫具俊曄。具俊曄不僅是韓流音樂圈的重要前輩，也長年受到後輩敬重，始源此次不畏風雨、低調前來，被視為一種跨世代、跨圈層的情義支持。

而讓現場眾人最為動容的，莫過於具俊曄昔日團體「酷龍」的搭檔姜元來也專程來台致意。姜元來當天坐著輪椅現身，在親友陪同下進入會場，無聲卻堅定地表達對老戰友的支持與陪伴，跨越時間與距離的情誼，令在場人士無不為之鼻酸。

具俊曄昔日團體「酷龍」的搭檔姜元來也專程來台致意。（鏡報鄒保祥攝）

