大S離世週年！具俊曄公開手寫信悼念 心碎喊：下輩子永遠在一起

具俊曄迎來失去大S的第一個週年。（圖／經紀公司提供）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，留給家人與親友無限思念，今（2）日迎來逝世週年忌日，其丈夫具俊曄及S家一早就現身金寶山，準備為大S舉行紀念雕像揭幕儀式，而具俊曄稍早也在社群發佈手寫信，字句滿是對亡妻的思念，令人十分動容。

具俊曄稍早在IG發佈手寫信寫下，「致我永遠的愛、我的全部，熙媛：熙媛啊，在那裡過得怎麼樣？會不會冷... 會不會熱... 歐巴（哥哥）總是擔心著你...」，他提及自己早晨在空蕩的房間醒來時，依然會分不清究竟是現實還是夢境，「祈禱著這只是一場夢，胸口感到一陣堵塞、隱隱作痛。」

具俊曄公開親筆信悼念亡妻大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）

具俊曄提到，自己每天早上拖著沈重的身軀起身，想著今天應該要準備什麼樣的食物上山看大S，在駕車前往金寶山的路上，「對你的思念，淚水無止盡地流下...對不起，歐巴展現出這麼軟弱的模樣...但這是我能撫慰（排解）對你思念的最後一個方法了，希望你能體解。」

具俊曄不斷向天上的大S喊話：「我們熙媛... 熙媛啊...我們下次見面的話，永遠... 永遠在一起吧。想你，好想你... 想到快瘋掉了。你永遠的光頭歐巴... 俊俊」事實上，具俊曄在大S離世後幾乎天天上山陪伴，今日與小S及S媽一同為大S紀念雕像揭幕時，更忍不住流下不捨的淚水，足見對亡妻的思念。



