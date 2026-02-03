大S離世一周年！具俊曄手腕藏深情密碼 刺下「第4條線圈」

李承道(左)經由具俊曄(右)授權，擔任《熙媛的永恆軌道》藝術總監。(圖/IG@chendao_lee)

女星大S（徐熙媛）去年2月2日於日本因肺炎猝逝，享年48歲，骨灰長眠於金寶山，她離世後，丈夫具俊曄始終深情守候，不論晴雨，幾乎天天前往金寶山陪伴愛妻，深情舉動讓外界動容。昨（2日）適逢大S辭世一周年，S家於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，而具俊曄藏在手腕上的「第四條結婚線圈」，也意外成為全場最令人鼻酸的細節。

此次紀念雕像由藝術總監李承道，經具俊曄授權完成，名為《熙媛的永恆軌道》。李承道透露，這座雕像不只是形象的再現，更是承載屬於大S本人的精神軌跡，其中更暗藏許多只有至親才懂的密碼。

最引人關注的是，雕像右手背上刻有與大S生前相同的刺青圖樣，一朵她與具俊曄共同擁有的小花，以及環繞手腕的三條線圈。李承道進一步說明，具俊曄與大S婚後有個專屬儀式，每逢結婚周年，就會在彼此手腕上各刺下一道線圈，為了牽手時能讓線條彼此相扣，刺青分別落在具俊曄左手與大S右手。

然而，隨著大S離世，這個只屬於兩人的約定並未中斷。李承道感性透露，如今具俊曄已在自己的手腕上，為兩人刺下「第四條線圈」，愛情沒有因生死而停止，反而以另一種方式延續。

李承道也回憶，一年前的2月2日，整座城市彷彿籠罩在揮之不去的陰鬱之中。而在昨日儀式結束後返程途中，他問具俊曄此刻在想什麼，對方回應說：「明天要煮什麼早餐，帶上山去……」一句再日常不過的話，卻道盡最深的思念。這究竟是什麼樣的愛？李承道最後寫道，「這，就是具俊曄對大S的愛。」

