大S離世一年！傳汪小菲、徐家重啟「扶養費官司」重大進展曝光

汪小菲與大S昔日為扶養費糾紛對簿公堂。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）





已故女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚，雙方為「家人」撫養費對簿公堂，不過大S於去年2月病逝，兩家官司也因此停擺，如今時隔一年，今（16）日傳出汪、徐兩家已於14日重啟協商，若雙方有望達成共識，將由汪小菲主動撤告，讓這起超過一年的訴訟正式畫下句點。

大S與汪小菲於2021年11月上法院調解離婚，根據雙方離婚協議指出，汪小菲須自2021年12月1日起至2038年3月1日止，每3個月給付大S「家人」扶養費300萬元，而教育、才藝、重大醫療及保母等額外費用也逐項列於協議中，此外，汪小菲另需按月給付給大S100萬元，並清償其住所的房貸、水電費、裝潢費及卡費等。

廣告 廣告

不過，大S在2022年再婚舊愛具俊曄，引來汪小菲不滿，自同年3月起拒絕支付撫養費，大S則於同年11月以家事調解筆錄為據，控訴汪小菲未依約給付扶養費750萬元，而汪小菲確主張有陸續匯款1752萬餘元，並無積欠相關費用，汪小菲於一審敗訴後不服上訴，經法院扣除已償還金額後，仍須支付530萬餘元，並裁定汪若給付擔保金160萬元後，得停止強制執行。

豈料，大S去年2月不幸於日本病逝，雙方官司也因此停擺超過一年，對此，根據《壹蘋新聞網》報導，汪小菲與徐家本月14日召開家事庭調解，雙方目前正持續磋商中，若兩方達成共識，汪小菲則將向北院呈報合意書，撤回後案告訴。至於已上訴至二審的前案，2家也正積極協商中。



【更多東森娛樂報導】

●首個沒有大S的跨年夜！小S攜S媽看煙火 眼眶泛紅吐心聲

●大S離世近一年！具俊曄新年現身金寶山「落寞擦墓碑」畫面曝

●馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

