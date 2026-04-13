大S離世一年！S媽再度痛失至親 悲傷證實：我心碎中

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S媽哥哥近日過世，相隔一年再度痛失至親。（圖／翻攝臉書／大S）

小S表妹、原住民歌手雅維．茉芮（漢名林佳霏）日前透過社群平台證實，其父親已於10日辭世，享壽77歲。她表示，目前家屬正陪伴父親走完人生最後一程，並著手處理後事相關事宜。消息曝光後，由於其與藝人家族關係密切，引發外界關注。

雅維．茉芮於13日在臉書發文說明父親離世消息，文中提到「家父已於近日安詳離世」，並感謝外界的關心與支持。她同時表示，家屬將懇辭奠儀，若親友有意致意，可透過葬儀社致贈花籃，以表達心意。整體發文語氣平靜，字裡行間流露對父親的不捨之情。

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雅維．茉芮（右二）是小S（左）的表妹。（圖／翻攝臉書／雅維．茉芮）

據了解，雅維．茉芮為董事長樂團成員白董之妻，同時也是藝人徐熙媛與徐熙娣的表妹。隨著父親辭世消息傳出，也使該家族近年接連面對的變故再度受到討論。

對於哥哥過世一事，S媽黃春梅亦親自對外回應表示，「感恩您的關心，正與孩子們商談中，我心碎中，還好孩子孝順安排一切，感恩，但願一路平安走好。感恩。春梅謝。」

事實上，徐熙媛已於2025年2月因流感併發肺炎於日本辭世，享年48歲，當時消息震撼演藝圈。時隔一年，家族再度傳出親人離世，使外界對S媽的身心狀態格外關注。

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