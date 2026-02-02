大S離世一週年 具俊曄心碎喊：我永遠的愛

南韓歌手具俊曄在2025年痛失愛妻大S（徐熙媛），妻子離世滿一年，他於今（2）日下午現身金寶山，與S家人一同為親手打造的大S雕像舉行揭幕儀式，場面哀戚動人。

具俊曄痛失大S近一年，金寶山揭幕雕像淚訴思念 。（圖／經紀公司提供）

揭幕儀式後，具俊曄也透過IG發文表達對妻子的無盡思念，開頭一句「我永遠的愛、我的一切熙媛」便令人鼻酸。他坦言至今仍無法接受大S離世的事實，常在空蕩蕩的房間醒來，分不清現實與夢境，胸口的痛楚不斷湧上。

小S向姊姊大S獻花。（圖／經紀公司提供）

具俊曄透露，每天仍會思考要做什麼料理給大S吃，帶著飯菜前往金寶山的途中淚流不止。他哽咽表示，哭泣是自己唯一能撫慰思念的方式，並深情喊話：「等我們下次再見的時候，就永遠在一起吧。」字字句句流露對愛妻的不捨與深情。

廣告 廣告

親朋好友們在大S紀念追思會上合影。（圖／經紀公司提供）

具俊曄全文如下：



我永遠的愛、我的一切熙媛



熙媛啊，那邊怎麼樣？ 會不會冷？ 會不會很熱？ 哥哥總是在擔心

早上在空蕩蕩的房間裡、坐在床角發著呆的時候， 直到現在都還分不清這是現實還是夢

希望這一切只是夢，胸口卻悶痛了起來，開始痛了



拖著沉重的身體站起來，想著今天要做什麼料理呢？要做什麼妳才會喜歡？

一邊這樣想著，一邊提著飯菜開車前往金寶山的路上， 對妳的思念使得眼淚無止盡地流下來

對不起，讓妳看到哥哥這麼軟弱的模樣



但這是我唯一能撫慰對妳思念的最後一個方法， 希望妳能理解我，我的熙媛… 熙媛啊…

等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧



好想妳，真的好想妳，想妳想到快要死了



妳永遠的光頭歐巴 俊俊

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠