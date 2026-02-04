大S離世1周年！吳宗憲揭S一家人近況 低調致意

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「本土天王」吳宗憲將於3月29日在台北國際會議中心舉行「吳宗憲 JACKY WU 《2026 臭男人 巡迴演唱會》台北站」，並於今（4）日在台北舉行記者會，宣布加場的消息。2日是大S過世1週年，當天大S老公具俊曄為愛妻打造的紀念雕像揭幕儀式，談到S一家人近況，吳宗憲提到，金鐘獎的時候有聯絡，但平常不太聯繫。

吳宗憲透露已經低調向S家人致意過了。（圖／記者吳雨婕攝）

2月2日是大S過世1週年的日子，大S老公具俊曄，為愛妻打造的紀念雕像於同一天在金寶山進行揭幕儀式，許多演藝圈藝人都到場致意，談到S一家人近況，吳宗憲表示有關心，金鐘獎結束的時候有聯絡，「平常不太聯繫，都各忙各的。」

具俊曄親自參與設計愛妻大S的紀念雕像，2日舉行揭幕儀式，大S生前好友包含「七仙女」阿雅、范曉萱等人都哽咽在現場演唱〈姐妹們的聚會〉，小S難忍悲痛，輕撫雕像，呼喚大S：「珊，好想妳喔。」場面惹人鼻酸，而與大S有著好交情的言承旭、周渝民也都到場致意。

