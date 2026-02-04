大S離世1年！具俊曄往返墓園 悲痛日常「幕後團隊全看哭」：心如刀割

記者林汝珊／台北報導

大S流感引發肺炎辭世。（圖／翻攝自大S臉書）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，記錄丈夫具俊曄在墓前悲痛落淚的畫面，也詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸。

製作團隊透露，在3天的採訪中，見證了具俊曄對於妻子離世有多麼悲痛，最終決定不進行正式對話採訪，而是靜靜觀察他每日前往墓地陪伴大S的日常，讓工作人員深受感動：「這是我第一次見到這樣的愛情，真難以置信，也許未來再也不會有如此深沉的情感。」

具俊曄天天來到墓園，讓人看了相當不捨。 （圖／翻攝自YT_KBS_secret）

製作團隊也坦言，看到具俊曄如此痛苦，也只能靜靜陪伴他，「這是他們一生中最艱難的採訪經歷，比起採訪壞人，這更令人心碎。看到一個成年人如此真摯地流淚，心如刀割。」

並透露具俊曄每天往返墓地，每次車程約三小時，並會準備食物放在墓碑前，跪拜後坐下來，仿佛與大S一同用餐，重複觀看她的影片。感嘆：「他無論風雨，總是靜坐1至2小時，這似乎是他獨特的懷念方式。我無法相信有人能如此堅持一年。」

