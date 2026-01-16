大S離世1年！汪小菲、徐家重啟談判「扶養費之爭」 最新進度曝光

娛樂中心／台北報導

自女星大S（右）離世後，前夫汪小菲一家再度成為外界注目的焦點。（圖／翻攝自微博、大S徐熙媛臉書）

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲於2021年離婚，隔年閃婚韓國男星具俊曄。雙方因此撕破臉一度為了「家人」扶養費問題對簿公堂，然而，隨著大S去（2025）年2月離世，2人如今還有2樁扶養費官司迄今懸而未解。不過據了解汪小菲與徐家已於本月14日重啟協商，欲透過調解庭讓雙方達成共識，一切看似都在往好的方向走。

具俊曄深愛大S。（圖／翻攝自大s臉書）

大S與汪小菲於2010年相識並閃電結婚，不過這段婚姻走了11年仍到盡頭，雙方於2021年11月上法院調解離婚。當時汪小菲與大S離婚協議約定每月支付100萬台幣贍養費，直到2038年，但因大S再婚，雙方就「再婚是否影響贍養費」產生爭議，導致汪小菲積欠部分款項，大S聲請強制執行，引發法律訴訟，包括750萬欠款案，汪小菲則二度提起債務人之訴並聲請停止執行，經法院扣除已償還的金額後仍剩530萬餘元，裁定汪若給付擔保金160萬元後，得停止執行。

根據《壹蘋新聞網》報導，如今因大S過世，訴訟由其繼承人承受，案件仍在進行中，但迄今已超過1年均無開庭審理。不過今年初出現新轉機，據了解汪小菲在大S辭世後，與新婚妻馬筱梅協力照護一對兒女，也與徐家訂於本月14日召開家事庭調解。雙方透過開庭調解持續磋商，若順利與徐家談成，未來汪也將向北院呈報合意書，並撤回後案告訴。

