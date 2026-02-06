大S離世1年「4.6億豪宅還在名下」！業界人士曝3種可能 未來動向曝

記者蔡維歆／台北報導

大S離世一年。（圖／翻攝自臉書）

大S（徐熙媛）離世一年，具俊曄跟S媽2日出席紀念雕像揭幕儀式，許多星友也到場致意。而她生前財產超過6億元，包含坐落在台北市信義區的2處豪宅，其中一間目前仍需要繳納每個月100多萬的房貸。如今傳出指標豪宅「台北信義」仍登記在她名下。對此專家表示相對少見，並指出3種可能的狀況，包括沒有申報遺產稅、當事人稅務複雜，相關單位還在釐清、遺產稅申報完成，稅單下來也繳了，但未辦理過戶。

S媽與具俊曄現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S在2016年以總價3.62億元購入「台北信義」頂層22樓戶，權狀236.6坪，換算單價184萬元，如今市值4.6億。根據《ETToday》報導，經查謄本該豪宅目前還登記在大S名下。金門地政士事務所所長蕭琪琳表示：「自然人逝世1年後，房屋尚未過戶的可能原因有3，包括沒有申報遺產稅，或是報了遺產稅，但當事人稅務比較複雜，政府調查延宕。也有可能遺產稅申報完成、稅單下來也繳了，但未辦理過戶。以第三種狀況來說，可能是繼承人、或其法定代理人尚未辦理過戶，若真是如此，會有相關的登記罰則，而若多年後都未辦理，還可能財產列管、充公。」

先前也有媒體報導，大S生前所居住的「台北信義」價值4.6億元，但目前仍有鉅額房貸需要繳交，倘若接手的人無法繳款恐怕將會面臨法拍或是被查封的危機，當時S家友人透露一切都在協商當中， 汪小菲友人也提到在大S安葬之後，一對兒女則搬到汪小菲在台灣的租屋處，由保母照顧起居。至於「台北信義」房貸及抵押所借的錢，仍有新台幣2.5億元尚未清償，這筆負債落到具俊曄及2名未成年子女身上，實際如何處理仍待孩子生父汪小菲出面協商。但汪小菲友人表明他沒有繼承權、也沒有要繼承權，遺產分配及處理問題，應視三方繼承人如何達成共識。



