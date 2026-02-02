大S離世1週年登韓媒！憂具俊曄走不出來 「暴瘦14公斤」守墓過活

今天是大S離世1週年的忌日，老公具俊曄仍難以走出喪妻之痛。翻攝IG@djkoo

今天（2/2）是已故女星大S（徐熙媛）驟逝滿1週年的忌日，由於她生前與老公具俊曄超越國界的愛情，令人動容。今韓媒也報導大S離世1週年的消息，還寫道「具俊曄暴瘦14公斤」，憂心這位韓流元祖偶像的健康狀況。

大S去年2月赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝後，具俊曄一直走不出喪妻之痛，今適逢大S去世1週年，韓媒標題寫道「具俊曄暴瘦14公斤，幾乎不進食令人擔憂」。報導指出具俊曄幾乎每天前往金寶山墓園，在大S的墓前讀書，或使用平板、手機不停重複播放著大S的照片或影片，藉此打發時間。具俊曄也因身形明顯消瘦，讓外界十分憂心。

韓媒今報導大S逝世1週年的新聞，也擔心具俊曄暴瘦，身體撐不住。翻攝NATE

韓國節目直擊具俊曄守墓過活

KBS節目《名人生老病死的祕密》日前來台採訪，拍下具俊曄守在墓園的身影，墓碑上的情話也令人動容。翻攝KBS

具俊曄與大S曾在1998年低調密戀，只是礙於雙方經紀公司及異國戀的種種限制，交往1年就分手。翻攝KBS

張度練（上圖）在《名人生老病死的祕密》光是看到具俊曄的守墓片段，已不禁落淚。翻攝KBS

近日，KBS節目《名人生老病死的祕密》也在上週四透過官方YouTube頻道，搶先公開取名〈世紀末的最後愛情，是什麼奪走了他們的愛〉影片，預告將播出大S逝世1週年的特輯，也將記錄她與具俊曄間的愛情故事，節目將在2月3日正式播出。

大S墓碑藏愛的密碼！曾是夫妻定情刺青

當時預告片雖只播出具俊曄守在墓前的遠遠畫面或是背影，但影片結尾卻停在墓碑上刻著的「Remember, Together, Forever. 永遠愛你，俊俊」字樣。「Remember Together forever」正是兩人驚喜閃婚後，一同刺青在身上的文字，當時具俊曄刺在頸部，大S則刺在左鎖骨，象徵彼此永恆的愛與承諾，而這句話則是取自兩人年輕時非常喜愛的歌曲〈Remember〉歌詞。

「Remember Together forever」是兩人愛的暗號，具俊曄刺在脖子上。翻攝IG@djkoo

大S則把愛的刺青刺在鎖骨處。翻攝IG@djkoo

具俊曄風雨無阻守著大S...熙媛比我更辛苦

加上《名人生老病死的祕密》搶先披露具俊曄與製作團隊的對話，當時主持人張度練轉述採訪側記，已忍不住淚水淚灑攝影棚，她說由於採訪當天是下雨天，工作人員原本以為具俊曄不會到場，沒想到他依舊到墓園報到，面對工作人員的提問，只淡淡說了一句：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」話說到一半，具俊曄情緒潰堤，後續的問題都只能用眼淚作答，一度哭到無法再開口，令人鼻酸。



