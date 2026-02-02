大S離世1週年 朱孝天重溫《流星花園》「F4共舞杉菜」惹鼻酸

【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年因流感併發肺炎病逝日本，今（2日）滿1週年，「F4」成員朱孝天在社群分享影片悼念，回憶當年大S在《流星花園》和F4共舞的經典畫面，引人不捨與懷念。

大S逝世1週年，朱孝天發文哀悼。（圖／翻攝自大S、朱孝天IG）

大S在2021年與言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪等人演出《流星花園》，紅遍全亞洲。朱孝天今天在IG分享粉絲製作的大S悼念影片，讓人看了忍不住感到鼻酸。

朱孝天分享《流星花園》畫面。（圖／翻攝自朱孝天IG）

事實上，大S離世後，朱孝天曾在直播談到對方時數度落淚，認為人真的是很無長，聽到消息時難以置信，形容大S是將F4連結起來的重要人物，「她是貫穿我們4個人生命中的一個女孩子，在我們年輕的時候，都用過自己的方式愛過她」並強調不只他們4個，而是所有看過《流星花園》的人，「心中都會對她有一份愛」。



其中，〈情分得已〉是《流星花園》的主題曲，朱孝天形容這是一首要帶給大家很多美好的作品，曾透露F4與音樂公司討論合體演唱的曲目，有人提議〈情非得已〉，仔仔（周渝民）卻表示：「這首歌再也不會快樂了」，理由是「因為熙媛走了」，充滿沉重與傷感。

