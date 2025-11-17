大S離世9個月…馬筱梅鬆口2人關係「秉持她委託我的事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛與世長辭9個月間，「Mandy」馬筱梅接手照顧她的一雙兒女，也頻被揣測與大S之間是否存在不合。對此，馬筱梅近期罕見正面回應，不但否認對立，還語出驚人透露過去這段期間也一直遵守大S交付的責任，意外曝光雙方之間其實曾建立溝通橋樑。

馬筱梅表示，自己與大S原本素不相識，卻因為現實狀況而開始溝通，「我們本來就是不認識的2個人，但因為一些事情，有了良好的溝通與建立。」她坦言過去的紛擾都跟自己無關，因此希望外界不要再製造對立，更直言「沒有意義！」她強調，過去這段期間也一直遵守大S交付的責任，「我一直秉持著她委託我的一些事情！」默默履行承諾。

面對是否生孩子的敏感問題，馬筱梅也給出明確態度，表示會等自己準備好後再決定，「不是因為誰而生這個孩子，我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係！」一句話透露她清楚劃分自我角色，同時避免外界將她與前段關係做不必要牽連。

