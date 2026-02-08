大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門

娛樂中心／李汶臻報導

女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。

S媽痛失愛女大S後，多次在臉書悲痛PO文抒發心境。2025年4月的某天凌晨，S媽曾發文透露自己看了身心科、打了強心針，卻遲遲好不起來，同時還點名命理師廖美然，S媽稱「很需要一位身心靈導師：廖美然老師蓮華觀音殿可以連結嗎」。

廖美然日前登上資深媒體人許聖梅主持的節目《危機女王》，她證實S媽事後確實有到宜蘭蓮華觀音殿參拜。廖美然提到，因為靈魂是有連結的，且母女連心，因此可以體會S媽的痛。但她表示，其實大S是特殊的靈魂投胎，生前也做了很多善事，如今大S的靈魂很自在「來去自如」，反倒是S家活著的人需要幫助。

廖美然也轉述大S的心願表示，大S其實盼望S媽、具俊曄與小S等人都能走出悲痛；她也感嘆，雖然要S媽放下並不容易，但大S一定希望媽媽能夠快樂、平安地生活下去。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

