大S靈魂不離具俊曄？命理師曝已成「陰陽夫妻」





女星大S（徐熙媛）逝世後，她的丈夫具俊曄在台灣守候一年，並親自設計了紀念雕像，感動眾人。命理師沈嶸也透過通靈指出，大S的靈魂一直陪伴在具俊曄身邊，兩人是「陰陽夫妻」。

大S靈魂守護具俊曄

沈嶸指出，她特別為具俊曄通靈大S，從靈魂訊息中得知，大S對具俊曄的愛非常深厚。雖然具俊曄幾乎每天前往金寶山墓地，並親手打造紀念雕像，但大S仍心疼丈夫過於辛苦。大S希望告訴具俊曄：「不需要每天來回墓園奔波也沒關係，因為祂的靈就一直陪在身邊，從沒有離開過」，希望他能回歸正常生活，不必沉浸悲傷。

陰陽夫妻緣分剩六年

沈嶸進一步說明，自大S過世後，她一直陪伴具俊曄，兩人從未分離。以靈界角度來看，他們屬於「陰陽夫妻」，大S會陪伴丈夫直到其原本的陽壽結束，之後才會前往天界。沈嶸提到，目前兩人的陰陽夫妻緣分仍剩約六年，到期後大S的靈力將轉化，前往她應得的福分之地。

沈嶸補充，在她的命理經驗中，陰陽夫妻非常常見，尤其是生前感情深厚的夫妻。往生者因未盡陽壽或心中執念，往往會陪伴在世配偶身邊，形成陰陽夫妻關係。不過這種陪伴對在世者既有利也有弊，每日與靈體朝夕相處，可能影響健康、財運與生活動力，而對靈體而言，執念過重可能延遲轉世，即使做法事接引也不願離開，甚至影響家運。

來世再續前緣約定

最後，沈嶸表示，大S生前修行良善、積德行善，因此依其福份，六年後將回到天道仙界修練。因與具俊曄有靈魂契約，兩人已約定來世再相聚，到時大S將轉世回人間，與具俊曄續前緣。

