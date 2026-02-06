「大S靈魂一直跟在具俊曄身邊」命理師通靈視角曝 已結為陰陽夫妻：緣分還有6年

大S（徐熙媛）辭世滿一週年，具俊曄仍不間斷地每天駕車遠赴金寶山墓園看她。（翻攝自韓網）

女星大S（徐熙媛）辭世滿一週年，丈夫具俊曄為她親自設計並籌建紀念雕像，近日與S媽黃春梅及妹妹小S（徐熙娣）一同於金寶山舉行「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。相關畫面曝光後，再度引發外界關注。就有命理師沈嶸分享其通靈解讀，提及具俊曄與大S之間的情感連結，引起不同討論聲浪。

具俊曄為何天天前往金寶山？

大S離世後，具俊曄長期被拍到幾乎每日清晨自台北驅車前往金山金寶山墓園，來回車程約3小時。據了解，他會親自料理3道菜、整理墓前環境，並在墓旁靜坐停留一段時間，無論天候狀況幾乎未曾中斷。

廣告 廣告

外界曾關心長期往返是否過於勞累，具俊曄對此僅簡短回應，認為相比之下，「徐熙媛一個人長眠於此更辛苦」，讓不少網友感到動容。

命理師沈嶸怎麼說？ 通靈說法引發討論

命理師分享通靈觀點，表示依其感應，大S的靈魂狀態並未離開具俊曄身邊，她從「斷氣」後便一路跟著具俊曄，並形容兩人目前仍維持一種特殊的情感連結。

沈嶸指出，從其所稱的「靈魂訊息場」來看，大S對具俊曄長期奔波感到心疼，並希望對方不必每日前往墓園，因為彼此的連結並不受距離影響。

「陰陽夫妻」說法代表什麼？

針對外界關注的「陰陽夫妻」一詞，沈嶸解釋，這屬於命理與靈性層面的說法，常被用來形容往生者對在世伴侶仍存有強烈牽掛。她提到，出現此類狀況的原因多與情感未了、緣分尚存等因素有關。

不過，她也提醒，依照命理觀點，這樣的狀態對在世者的身心狀況可能產生影響，因此通常會隨著時間逐漸轉化。她推算，這段緣分仍有一段時間，最終會回歸各自的生命軌道。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

返韓計畫曝光？具俊曄授權韓綜公開大S最後時刻… 節目人員心如刀割：最艱難的採訪

大S逝世週年紀念落幕後...具俊曄未公開一幕被老友寫下 紙條上「寫滿3字」惹心碎

具俊曄親自設計「大S紀念雕像」遭問：怎麼不像本人？ 網翻舊照、總監曝心中最初的她