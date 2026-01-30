大S驟逝將滿週年！具俊曄「消瘦一大圈」彎腰擦墓碑 畫面惹鼻酸

娛樂中心／綜合報導

大S離世快滿一年。（圖／翻攝自大s臉書）

已故藝人大S（徐熙媛）離世快滿一年，將於2月2日迎來忌日，丈夫具俊曄、S 媽黃春梅及小S（徐熙娣）一家人雖仍沉浸在失去摯愛的悲痛中，努力振作生活。據悉，家屬屆時將於金寶山為大 S 的紀念雕像舉行揭幕儀式，僅邀親友低調到場追思。

具俊曄幾乎天天前往金寶山陪伴。（圖／翻攝自小武帶你看世界AssetLover小紅書）

大S離世後，具俊曄的一舉一動備受外界關注，常被目擊現蹤的地點便是大S長眠的金寶山墓園，至今仍難以走出喪妻之痛，幾乎天天前往金寶山陪伴。也曾被民眾目擊整個人消瘦一大圈，彎著腰細心擦拭墓碑，畫面令人鼻酸，也讓人感受到他對大S的用情至深。

廣告 廣告

事實上本月3日，有網友透露自己清晨從淡水搭乘首班巴士前往金寶山祭拜大S，意外撞見提著東西前來的具俊曄，原PO見到具俊曄仔細的在擦大S墓碑，不管正面或是背面都有擦到，看了相當不捨，網友們看了之後也感動表示：「歐巴一定是充滿遺憾的」、「真愛，可惜時間太短」、「希望他也能好好的，早點走出來」。

更多三立新聞網報導

看不到李珠珢絕美直拍了？韓職傳禁大砲相機 最快試辦日期曝光

酒駕形象全毀！女偶像直播脫口「好想死」認患嚴重憂鬱：不活也無所謂

aespa又爆戀情！Giselle爆社內戀愛RIIZE日籍成員 男方霸氣回應了

天王真的來了！郭富城現身台北「首主演台片」合體大咖億萬女星

