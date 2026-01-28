大S驟逝快滿周年！下週辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台

女星大S於2025年在日本病逝，令眾多粉絲心痛不已。根據《壹蘋新聞網》報導，由她的丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像已經完成，並將於2月2日舉行揭幕儀式。儘管徐家人希望儀式能保持低調，並計劃安排保全阻擋媒體進入，但具俊曄仍會在儀式結束後留在台灣，陪伴大S。

大S雕像將於2月2日舉行揭幕儀式 。（圖／翻攝自小武帶你看世界AssetLover小紅書）

具俊曄自大S離世以來便宣布停工，期間經常被網友目擊前往大S的長眠地金寶山，並在祭拜時被人看到他對墓碑的深情呵護，讓人感受到他對大S的無限思念。

延伸閱讀

大S病逝將滿一年！具俊曄新年赴墓碑跪地擦拭 哀慟畫面曝

不是具俊曄！小S錄音現場姊夫未到場 賈永婕曝他真實身分

影/少了大S的跨年！小S錄音淚崩 具俊曄低調現身暖陪伴