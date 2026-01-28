大S驟逝快滿周年！下週辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台
女星大S於2025年在日本病逝，令眾多粉絲心痛不已。根據《壹蘋新聞網》報導，由她的丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像已經完成，並將於2月2日舉行揭幕儀式。儘管徐家人希望儀式能保持低調，並計劃安排保全阻擋媒體進入，但具俊曄仍會在儀式結束後留在台灣，陪伴大S。
具俊曄自大S離世以來便宣布停工，期間經常被網友目擊前往大S的長眠地金寶山，並在祭拜時被人看到他對墓碑的深情呵護，讓人感受到他對大S的無限思念。
大S病逝將滿一年！具俊曄新年赴墓碑跪地擦拭 哀慟畫面曝
不是具俊曄！小S錄音現場姊夫未到場 賈永婕曝他真實身分
影/少了大S的跨年！小S錄音淚崩 具俊曄低調現身暖陪伴
金晨車禍肇逃找助理頂罪！沉寂一天道歉了：我深感慚愧
大陸女星金晨，昨（29日）遭爆車禍後肇事逃逸、找助理頂罪，還涉嫌騙取保險費等風波。沉寂一天之後，金晨親自發文解釋原貌，強調是自己動完手術、恢復意識後，才知道是助理主動頂罪，絕無傳聞所言，相關理賠也已經完成，由她本人全額承擔。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
酒駕沉寂4年難復出！女偶像直播崩潰認「很想死」 親吐憂鬱症纏身5、6年
韓國女團After School前成員Lizzy爆發酒駕醜聞後，形象一落千丈，幾乎淡出螢光幕，直到去年才開始慢慢舉辦見面會復出。她28日突然在IG開直播，坦言已得了憂鬱症5、6 年，更一度提到「不想活下去」！精神狀態令粉絲十足憂心。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「老高與小茉」停更三個月無預警回歸 獻聲不露臉曝近況 粉絲聽哭
知名YouTuber「老高與小茉」自去年10月因11歲愛犬「力氣」罹患淋巴癌，無預警宣布停更。時隔三個多月，老高終於在昨日（30日）上傳2026年首支影片。不同於以往，老高僅以「黑底白字」與純語音形式回歸，並未公開露臉，字裡行間流露出這段時間陪伴家人的感性心聲。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯》高允貞頭髮多到讓人嫉妒！普通人也能用這4招養出同款神級髮量
▎祕訣一：養髮由內而外，高蛋白飲食是髮絲的「建築材料」想要秀髮豐盈、髮質強韌，光靠擦保養品是不夠的，日常飲食才是最重要的根基。髮絲與頭皮主要由蛋白質構成，因此多攝取鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，能有效增強髮根的生命力。核心營養公式： 除了蛋白質，維生素 A（...styletc ・ 1 天前 ・ 1則留言
美伊戰雲密布 伊朗揚言反擊 川普改口避免戰爭
本報綜合外電報導 伊朗一月卅日揚言，若遭攻擊，將立即對美軍基地與航空母…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
知名港點被爆青菜藏蟑螂屍噁心到客人 衛生局稽查：還有活的在爬
投訴民眾表示，用餐當天一家人共點了約10道菜，還額外購買兌換券，當用餐接近尾聲時，其母翻動一道清炒小豆苗時，驚見有死蟑螂混雜在裡面，全家人瞬間胃口全失；他的母親更是頻頻乾嘔，並衝往廁所漱口。豈料，令他們不滿的是，店員第一時間的處理方式竟是詢問「要不要提供甜...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 51則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 105則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 64則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 64則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 21則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 9 小時前 ・ 25則留言