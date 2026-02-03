大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」

馬筱梅（右）回應大S子女未現身週年雕像揭幕儀式。鄒保祥攝、翻攝百度

女星大S（徐熙媛）於 2026 年 2 月 2 日逝世屆滿一週年，丈夫具俊曄與眾多親友齊聚金寶山墓園，為紀念雕像「熙媛的永恆軌道」舉行正式揭幕儀式。然而，在感人的儀式現場，外界注意到大S的一對子女並未現身，引發網友討論。對此，汪小菲的妻子馬筱梅（Mandy）也針對孩子們的近況做出回應。

親友齊聚雕像揭幕儀式，但不見大S子女蹤影。小S經紀公司提供

孩子已返北京 馬筱梅不介入兩家溝通

根據中時新聞網報導，對於大S的女兒「小玥兒」與兒子「小箖箖」缺席母親逝世週年紀念儀式，後母馬筱梅在面對媒體詢問時語氣平淡。她坦言：「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的」。馬筱梅透露，孩子們在寒假開始的隔天就已經回到北京，她目前僅負責幫忙照顧孩子們的日常生活。

廣告 廣告

馬筱梅說孩子們放寒假就到北京去了。翻攝馬筱梅小紅書

專注日常照顧 後母角色分寸拿捏

自從與汪小菲結婚後，馬筱梅與大S子女的互動一直是外界關注焦點。此次在敏感的時間點，她選擇以不介入雙方家屬溝通的立場，僅強調孩子目前人在北京，並由她協助打理生活起居。馬筱梅對此簡單回應：「我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝」。

懷孕近況曝光 自首一切都好

除了孩子們的去向，外界也相當關心正值孕期的馬筱梅身體狀況。面對媒體的問候，她也大方分享近況，表示：「一切都好」，並對大眾的關心表達謝意。

雕像承載思念 跨越兩岸的悼念

雖然一對子女因寒假行程待在北京未能出席，但具俊曄親自打造的雕像依然承載著對愛妻的深情。這座面向南方 208 度、凝視家人的雕像，象徵著大S即便在不同的時空軌道上，依然守護著心中最牽掛的人。

S媽在大S雕像前雙手合十，表達對愛女的思念。小S經紀公司提供



回到原文

更多鏡報報導

大S雕像「手上小花刺青」細節感人還原 具俊曄儀式結束後已在想「明日為愛妻準備什麼早餐」

大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招