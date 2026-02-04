大S「想回家」成最後心願 韓節目還原日本發燒返程時間軸

（娛樂中心／綜合報導）女星大S（徐熙媛）辭世屆滿一週年，南韓電視節目《名人生老病死的秘密》近日播出專題報導，首度以時間軸方式整理她在日本旅遊期間病情急轉直下、最終離世的經過。節目內容引發韓網與華語圈高度關注，也讓外界對她最後數日的身體狀況有更完整的理解。

圖／大S離世一年，南韓電視節目近日播出相關的專題報導。（資料照）

根據節目引述家屬說法與日方醫療資訊，大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。由於過去曾有心臟相關病史，她原本以為只要讓身體保暖即可改善，便在飯店泡溫泉休息，未料反而使血管壓力升高，成為病情惡化的重要轉折點。

節目指出，大S隨後被送往當地醫院急診，診斷為肺炎，且病情進展相當迅速，醫師評估已有併發症風險，建議立即轉往大型醫療機構接受進一步治療。然而，大S對於在異地住院感到不安，多次向家人表達「想回家」的意願。家屬在與醫療團隊討論後，緊急訂妥返程機票，並於2月2日辦理出院手續，準備返台。

圖／《名人生老病死的秘密》節目中可看見具俊曄獨自守在大S墓前，觀看兩人過往的回憶。（翻攝 YouTube／KBS_secret）

未料就在2月2日當天、前往機場途中，大S於車內突發心臟驟停。家屬立即通報求救，救護車將她送回附近醫院，醫療團隊隨即展開長時間搶救。節目透露，醫師歷經約14小時的心肺復甦與加護治療，但大S始終未能恢復意識，最終宣告不治。

南韓媒體分析指出，此次節目並非臆測或渲染，而是以醫療觀點說明肺炎、心血管疾病與高溫環境可能交互影響的風險，提醒民眾在海外旅遊期間，若出現持續高燒或不適，應及早接受完整治療，避免延誤病情。

