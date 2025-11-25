大S「死亡是必然的」瀟灑離去 吳佩慈痛哭後想開

吳佩慈痛失大S，好長一段時間不敢看好友生前的作品。（林國彰攝）

大S（徐熙媛）病逝9個月，昔日倩影接連出現在金曲獎、金鐘獎和金馬獎緬懷橋段，足見她在演藝圈的份量。大S生前好友、同為女星的吳佩慈，今（25日）公布大S生前在微信朋友圈留下的文字，並述說痛失好友後的心路轉折。

吳佩慈25日在小紅書發文表示，大S很瀟灑地離世，在微信朋友圈備註留著「死亡是必然的」。她常在午夜夢迴想到大S，繼續傳訊息過去，「我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。」不過，吳佩慈偶爾想起這殘酷又無情的事實，就會狂哭，也很害怕看到有關大S的消息，擔心自己不斷地崩潰。

直到最近，吳佩慈開始出現變化，有勇氣觀看大S早期主持《娛樂百分百》的片段以及部分影視作品，「想開了，就是不想忘記她，所以不再繼續逃避了。」吳佩慈坦言，近日第一次觀看大S、羅志祥主演的《轉角＊遇到愛》，在這之前，總覺得看到兩個熟人在劇裡談戀愛，有種尷尬感，現在才體會劇中女主角「俞心蕾」之魅力，吳佩慈感慨地說：「在不斷回憶她的過程裡，又加深了對她的愛。」

吳佩慈特別感謝所有喜歡大S的朋友們，整理很多她生前的片段和金句，吳佩慈常常看到一邊笑、一邊哭。雖然大S已經不在人間，但吳佩慈表示：「只要我們都記得她，她就會一直存在！」她強調，未來網友上傳有關大S的內容，只要有標註她，都會去看。

