大S「泡湯、吃退燒藥」誤判病情？赴機場半路心臟驟停

娛樂中心／李汶臻報導

女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。近日適逢她逝世一週年，南韓KBS一檔節目3日播出特別特輯，首度公開大S生命最後5天的足跡，除了透露大S生前赴機場途中、突發心臟驟停的心碎細節外，有醫師在節目上曝光大S病情惡化、最終不幸病逝日本的關鍵主因。

南韓節目《名人生老病死的秘密》3日晚間播出大S和具俊曄的完整愛情故事，內容提及大S在日本從發病到離世的關鍵5日過程。節目指出，大S於2025年1月29日與家人赴日旅遊，抵達當日就已有輕微感冒症狀，之後在箱根泡湯後高燒、全身痠痛，流感症狀加劇；1月31日晚間病情加重，緊急叫救護車前往急診，2月1日轉往東京，但並未立即前往大型醫院治療。

廣告 廣告





醫揭大S生前「泡湯惹禍」又吃退燒藥！錯過「最後警訊」赴機場半路心臟驟停

大S生前與老公具俊曄的甜蜜合照。（圖／翻攝自IG@hsushiyuan）





到了2月2日，大S病況再度惡化，就醫後被醫師建議立即轉往大型醫院治療，但大S因恐懼異國住院，並堅持希望回台灣。家人遵照大S的意願，立刻訂了返台機票，豈料大S卻在前往機場的途中心臟驟停，經搶救14小時後仍未能恢復意識，最後不幸在日本東京離世。

節目指出，大S的死因被認定為急性肺炎，但病情惡化至此其實並不常見。而南韓耳鼻喉科專家李樂俊（이낙준）也在節目中分析大S病情惡化的兩大主因，其一是大S旅行期間感到身體不適時，以為泡溫泉能舒緩不適，但因她本身患有心臟二尖瓣脫垂症，泡湯反而會增加血管與心臟負擔；再加上她後續還服用了退燒藥，體溫下降被誤判為病情好轉。但實際上，對慢性疾病患者而言，高熱後的體溫下降其實是免疫系統撐不住的警訊，最終導致病況急轉直下。

原文出處：醫揭大S生前「泡湯惹禍」又吃退燒藥！錯過「最後警訊」赴機場半路心臟驟停

更多民視新聞報導

具俊曄背老友探望大S！墓前「這1幕」逼哭他

昔替中共央視「寫統戰歌」 蔣萬安春聯「他代寫」掀議

苗栗男「揚言開殺」警遭砍！凶嫌「中1槍」民眾被波及

