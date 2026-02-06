大S一直在具俊曄身邊！命理師曝「結成陰陽夫妻」：還有6年緣分

具俊曄與大S生死不渝的愛情故事令人動容。（圖／翻攝自具俊曄IG）





已故女星大S（徐熙媛）辭世滿一週年，其丈夫具俊曄親手為她設計的紀念雕像日前在金寶山舉行揭幕儀式，兩人生死不渝的愛情故事令人動容，而命理師沈嶸也指出，其實大S自離世後就一直待在具俊曄身邊，兩人成為靈界中的「陰陽夫妻」。

南韓節目《名人生老病死的秘密》近日獲得具俊曄授權，首度還原大S病逝前幾日的時間軸，希望所有愛大S的人，能夠永遠不要忘記她，而具俊曄在大S離世後，幾乎風雨無阻天天上山陪伴亡妻，先前具俊曄接受節目訪問時也哽咽表示：「一定要來的，熙媛現在躺在那裡，比我還要辛苦得多。」字句透露著與大S天人永隔的心碎情緒。

廣告 廣告

對此，命理師沈嶸近日發文指出，大S非常深愛具俊曄，雖然看見他每天來回墓園、為她打造雕像後很是感動，但大S也認為具俊曄這樣過於辛苦，對於他沉浸悲傷之中，身形也日漸消瘦十分心疼，「大S想告訴具俊曄，不需要每天來回奔波墓園也沒關係，因為祂的靈就一直陪在身邊，從沒有離開過，希望具俊曄能步上正常的生活。」

沈嶸提到，大S自斷氣以來就一直跟著具俊曄，兩人至今從未分離，以靈界的角度來看屬於「陰陽夫妻」，大S希望能夠陪伴在具俊曄身邊，直到原本命中的陽壽已盡，必須前往天界為止。「目前大S與具俊曄的『陰陽夫妻』緣分月還有約6年的時間，時限一到大S靈的能量就會轉化，去到祂福份應去的地方。」



【更多東森娛樂報導】

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

●仲介辣妹花場賺快錢！女星認「天天幹1事傷身」：不想再回去做

●遭羞辱沒讀過大學！2女星「錄影爆衝突」薔薔夾中間急緩頰

