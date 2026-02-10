大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！

娛樂中心／綜合報導



女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。





大S「破億身家」生前財產全交媽打理 具俊曄不拿「遺產安排內幕」曝光！

週刊報料大S（左）生前財產都交由S媽（右）處理。（圖／翻攝自大S臉書、翻攝自黃春梅臉書）

大S（徐熙媛）2025年2月病逝於日本，噩耗震驚演藝圈，而難以走出喪妻之痛的具俊曄幾乎天天到金寶山墓地旁陪伴愛妻，也發文表示遺產全給岳母S媽。根據《鏡週刊》報導，大S當年以《流星花園》紅遍亞洲，即使婚後未再推出新劇，近年淡出演藝圈，兩岸廣告代言邀約不斷，光是單一代言酬勞就高達數千萬，年收入破億。大S自踏入演藝圈後，收入多半由S媽統一規畫與分配，即使到後期，房貸與信用卡等支出仍主要由家人協助處理。知情人士透露，S媽考量稅務問題，大S名下資產並未集中於台灣，而是存放在海外帳戶。

大S逝世後，具俊曄曾發文，表示願意放棄，將所有遺產交由岳母S媽處理。（圖／翻攝自具俊曄IG）

報導還指出，大S離世後，徐家保持低調，並未向外透露任何遺產分配問題；S媽甚至找幫王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊，協助處理。至於遺產與繼承規畫，因牽涉法律流程及海外資產盤點，尚未有最終定案。知情人士還透露，現階段各方表面上保持和睦與尊重，但在龐大財產尚未全面釐清前，未來走向仍引發外界關注。目前大S家人並未出面回應，相關爆料可信度存疑。









原文出處：大S「破億身家」生前財產全交媽打理 具俊曄不拿「遺產安排內幕」曝光！

