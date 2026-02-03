大S、袁惟仁隔一年同天離世 兩人深刻緣份曝光

大S昨離世一周年，親友為她辦追思會，同時揭幕紀念雕像。經紀公司提供



知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2/2）病逝，享年57歲，同天正巧是大S徐熙媛離世一週年的日子，親友齊聚金寶山舉行雕像揭幕儀式，令人唏噓。

袁惟仁昨病逝台東，享年57歲。翻攝自袁惟仁臉書

網友發現，兩人其實有緣分，而且時間早在2010年，那年大S主演《泡沫之夏》播出，她獻唱片尾曲，之後推出原聲帶，袁惟仁就是統籌製作人之一。

與雙邊都有交情的陶晶瑩，上午剛在大S追思會上哭過，下午接到袁惟仁病逝消息，情緒再度潰堤，寫下「小胖啊，你真的⋯⋯唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦。」、「以為你會再回來」，吐露不捨心情。

