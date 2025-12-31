大S一起跨年！范曉萱望天獻吻 把「姐妹情物」帶到台東

【緯來新聞網】范曉萱攜手「100樂團」睽違16年推出新專輯，在2025年的最後一天，12月31日一同站上「東！帶我走 2026臺東跨年晚會」，展現搖滾女伶的風範，一連演唱，〈屬於〉、〈那種女孩〉、〈Why〉、〈失敗的Man〉、〈戰〉呈現迷幻風格，當演唱〈我要去哪裡〉，特別提到已逝好姐妹徐熙媛（大S）「獻給我最愛的好姐妹」，唱畢後向上天獻吻給大S。

范曉萱睽違多年在台演出。（圖／台東縣政府提供）

〈我要去哪裡〉是范曉萱2009年推出的作品，由她譜曲、大S填詞，范曉萱感性地說：「接下來這首歌，我到每個城市都會演唱這首歌，我非常欣賞這首歌的作詞人，今天也把它帶到台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹。」



此外，她還準備了剛發行的新歌叫〈過客〉，喊話全場閉上眼睛、沉澱自我，「這是我第一次在舞台上演唱，好好看看我們的過去，生命中有甚麼樣的過客，謝謝這些過客造就了我們」，祝福大家能遇到更多美好過客。

戴愛玲越來越瘦。（圖／台東縣政府提供）

接著，她和持修驚喜對唱〈氧氣〉，接著演唱〈管他什麼音樂〉時，張惠妹也沒閒著，與眾星待在後台隨著節奏搖擺，跟著范曉萱隔空熱舞。持修則一連演唱〈有一說一〉、〈到底你是要不要我啦〉共8首歌曲，笑稱自己不是不愛說話，是想帶來更多的歌送給現場觀眾。



「原民金曲」串場，成為全場情緒最集中的時刻。張惠春（saya）、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，瞬間都變成部落風，現場十幾萬人陷進「部落嘉年華」。

持修吸引許多女粉。（圖／台東縣政府提供）

戴愛玲很開心能受邀來台東演唱，分享最想念的在地美食與行程，笑說：「來台東最想吃的就是臭豆腐、藍蜻蜓炸雞、海邊蔥油餅，想去台東天空之鏡，還有去妹姐跟Saya和A-Lin的部落走一走。」



迎接新年最想說的一句話， Saya表示：「想跟大家說也是跟自己說，不管過去有多少不如意或未完成的事，新的一年請再認真的為自己努力一次，並且相信勇敢的往前走。」這次小孩也跟著一起回台東，所以會配合他們放假時間。

Saya有老靈魂。（圖／台東縣政府提供）

范曉萱多才多藝。（圖／台東縣政府提供）

