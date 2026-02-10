大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」

記者林宜君／台北報導

已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。（圖／資料照）

已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。大S於2025年2月2日因流感併發肺部疾病，在日本辭世，享年48歲。大S早年即走紅演藝圈，活躍影視與主持領域多年，累積可觀資產，外界估計遺產至少約6億元。

小S也公開痛批此類傳聞，直言散播消息者「心思骯髒」。（圖／翻攝自臉書）

據《鏡週刊》指出，大S過去的收入與相關財務事務，包括房貸與信用卡費用，多由母親徐媽協助管理。如今大S辭世後，依法配偶具俊曄與子女同為第一順位繼承人。外界傳出徐媽為了遺產事宜，曾要求具俊曄放棄繼承權，並延攬曾協助李靚蕾處理離婚案件的律師團隊介入。不過徐媽已出面否認相關說法，小S也公開痛批此類傳聞，直言散播消息者「心思骯髒」。

大S過去的收入與相關財務事務，包括房貸與信用卡費用，多由母親徐媽協助管理。（圖／經紀公司提供）

黃春梅則表示：「我痛恨打官司，勞民傷財。」，依台灣《民法》第1138條規定，遺產繼承順位首先為「直系血親卑親屬（即子女）」，其次才是父母、兄弟姊妹及祖父母。因此在本案中，具俊曄（配偶）與大S的2名子女同屬第一順位繼承人，依法共同繼承，外界推估將以3人平均分配為原則，母親並不在第一順位。

法律界也指出，即使具俊曄表達願意將遺產交由岳母處理，繼承權本身屬於個人專屬權利，依法不得直接轉讓。（圖／翻攝自具俊曄IG）

法律界也指出，即使具俊曄表達願意將遺產交由岳母處理，繼承權本身屬於個人專屬權利，依法不得直接轉讓，若選擇拋棄繼承，繼承份額也將由其他第一順位繼承人承接，並不會轉到第二順位。據了解，具俊曄過去曾表示，自己在遺產部分的權利願意交由家人協調處理，展現對岳母的尊重與信任。親友也透露，黃春梅私下將具俊曄視如親生兒子般對待，家人之間互動仍維持親密關係。目前家屬尚未公開遺產處理細節，但法律繼承順位已相當明確，外界所傳「爭產戰」說法，仍待當事人最終決定與相關程序完成後才能確認。

