大S 6億遺產爆爭產風波！依法S媽難繼承 律師揭內幕

女星大S（徐熙媛）去年2月病逝，傳出她留下至少6億遺產。具俊曄依法為大S遺產繼承第一順位，10日《鏡週刊》爆料， S媽（黃春梅）要求具俊曄放棄遺產，找上專業律師團隊進行攻防；但S媽與小S均嚴正否認此事。

依據台灣《民法》第1138條規定，遺產繼承順序第一順位為直系血親卑親屬（即子女），第二順位才是父母，第三順位為兄弟姊妹，第四順位為祖父母。配偶具俊曄是當然繼承人，與子女共同繼承時均分，各分三分之一。S媽不在繼承的第一順位。

具俊曄去年曾表示大S遺產中自己的權利，全權交由S媽負責。然而律師吳孟修曾發文指出，依台灣法律具俊曄無法「轉讓繼承權」，因為第一順位繼承人是具俊曄與兩個小孩，如果具俊曄拋棄繼承的話，是由大S的兩個小孩平均繼承。

對於S媽傳出與具俊曄之間因財產問題產生隔閡，她10日否認委任律師團隊打官司，強調自己痛恨訴訟，並表示：「他是我兒子，謝謝他那麼愛熙媛，也這麼尊敬我，我也愛他。」小S則嚴正駁斥相關謠言，「他（具俊曄）是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

