大UU放桌上消失電視台！美女主播搭車「巨胸被重壓」網怒：根本故意的

娛樂中心／綜合報導

中川安奈將車頭燈放桌上爆紅。（圖／翻攝自IG）

前NHK美主播中川安奈外型亮眼、身材姣好，被封為主播界的「峰不二子」，此前卻因一張「巨胸放桌上」的照片遭電視台警告，去年3月正式離職、轉戰演藝圈。中川安奈平時即便工作忙碌，仍不時透過社群平台更新近況，近日她則透過社群分享自己搭電車的糟糕經驗，引發網友討論。

中川安奈的傲人身材始終是外界關注的焦點。（圖／翻攝自中川安奈IG）

中川安奈在X（原推特）發文表示，她在尖峰時段搭乘擠滿人潮的電車，車上當時明顯是「靠自己能站穩」的範圍，卻有人將她當成靠背，將全身的重量壓向她，讓中川安奈崩潰直呼：「真的拜託饒了我吧」，並附上兩個大哭的表情符號。

中川安奈哭曝無奈心聲。（圖／翻攝自中川安奈X）

中川安奈的貼文一出立刻掀起網友熱烈討論，同時引發不少通勤族共鳴，直指這樣的行為已構成性騷擾，「那根本就是痴漢行為」、「看起來就是故意的」；另一方面，也有人分享自己的應對方式，表示一旦對方稍微挪動身體，就能迅速調整姿勢，避免持續被壓。

