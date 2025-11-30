一天三市場勤走基層聽民意 賴瑞隆：貼近市民爭取最大支持

賴瑞隆(右)密集掃街，一天連訪三個菜市場。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人賴瑞隆今(30)日展開密集市場掃街行程，一天連續走訪三個菜市場，早上由高雄市議員黃文志、市議員參選人黃偵琳及尹立陪同至楠梓市場，下午則將前往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場，從早到晚用雙腳踏遍各區最貼近市民日常生活的地方，也在行程間特別前往中鋼鋁業工會親子烤肉活動與鄉親互動交流。賴瑞隆表示，從小在菜市場長大，這裡也是最能夠聽見民意的地方，會持續用最熟悉的方式走最貼近市民的路，爭取更多支持。

賴瑞隆表示，過去以來都是以中小型規模的問政說明會為主，希望以最近的距離和市民面對面，把對於高雄的願景和市政規劃說明得更清楚。賴瑞隆認為，初選進入衝刺階段，更要走到市民身邊，因此選擇把腳步放得更深、更扎實，走訪市場傾聽市民心聲、瞭解大家的需求與期待，也讓政見規劃可以真正貼合市民的生活。

賴瑞隆也分享自己的故事，他說，自己從小跟著父母在市場生活，攤位的味道、叫賣聲與熟悉的人情味，是他成長過程中最深刻的記憶，每次走進市場都有回家的感覺。

賴瑞隆長期投入高雄公共事務，從海洋局長、新聞局長到進入立法院，更連續19次獲評為優秀立委，反映他為高雄各項建設爭取上的用心和效率。賴瑞隆表示，高雄正處於下一階段的轉型期，他已陸續提出交通、產業升級、友善宜居城市等政見，希望讓高雄具備更完整的發展基礎。

賴瑞隆也強調，相信黨內初選是正向、理性和良性的競爭，未來會維持自己的步調，繼續走進更多的市場、社區和街巷，深入基層與市民互動，感謝鄉親的熱情回應，會做好為高雄建設努力的各項準備，也會以最真誠的方式，握住每一雙手，和市民爭取支持。

賴瑞隆(右)掃市場拜訪選民。 圖：賴瑞隆辦公室/提供