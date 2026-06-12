天上掉下來的禮物 等待15年後終於送上門

好醫師新聞網記者邊建元／新北報導

圖：雙和醫院器官勸募與移植醫療團隊在去年5月完成腎臟移植手術，助洗腎逾20年的黃先生重獲新生／雙和醫院提供

15年前，在醫療團隊建議下，黃先生登記加入器官移植等候名單；然而，等待的過程漫長且充滿不確定性，期間雖曾數度接獲器官配對通知，卻因各種因素未能順利完成移植，一次次燃起希望又落空，也成為他長年洗腎生活中的日常。直到去年5月，一名因腦出血不幸離世的大愛捐贈者及其家屬，在生命最後時刻選擇器官捐贈，將愛延續給需要的人，也為黃先生帶來重生契機。在雙和醫院器官勸募及移植醫療團隊協助下，黃先生順利完成腎臟移植手術，術後恢復良好，正式告別長達20餘年的洗腎人生。

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「接到電話的那一刻，我真的不敢相信。」61歲的黃先生回憶起去年5月接獲腎臟移植通知時，至今仍難掩激動。從40歲開始接受洗腎治療，到成功完成腎臟移植，歷經20餘年的透析人生終於畫下句點。

雙和醫院器官勸募暨移植中心表示，黃先生長年受多囊腎引起的慢性腎臟病所苦，陸續出現痛風、高血壓、腎性貧血及次發性副甲狀腺機能亢進等併發症。40歲時因腎功能急遽惡化，開始規律接受血液透析治療。但隨著透析年資增加，身體狀況逐漸受到影響，不僅因長期無尿導致膀胱萎縮，出現頻尿、急尿及下腹疼痛等症狀，也因次發性副甲狀腺機能亢進造成骨骼疼痛、嚴重皮膚搔癢，以及血管鈣化與心血管疾病風險增加等問題，生活品質大受影響。最終，黃先生也因健康因素選擇退休，將生活重心轉向治療與身體照護。

黃先生表示，長期洗腎最大的挑戰不只是固定往返醫院透析，更在於生活長期受透析時間所限制，許多人生規劃都必須配合治療調整。移植成功後，最大的改變是找回生活的自主權，不僅體力與整體健康狀況明顯改善，也能自由地安排日常生活與陪伴家人。雙和醫院器官移植醫療團隊成員暨一般外科陳信安醫師提醒，移植成功只是另一段健康旅程的開始，術後除定期回診追蹤及規律服用抗排斥藥物外，也應留意飲食及衛生習慣，預防感染發生並積極控制血壓、血糖及血脂，養成良好生活習慣，讓移植腎臟維持良好功能，珍惜得來不易的機會。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前全台仍有超過1萬名患者等待器官移植，其中超過八成為等待腎臟移植患者。每年可供移植的器官數量有限，落差仍相當明顯。像黃先生這樣等待多年的案例並不少見，甚至有部分患者在漫長等待過程中病情惡化，而失去接受移植的機會。

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，黃先生特別感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓自己有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。對等待的人來說，一個決定，就可能改變一個家庭的未來。雙和醫院回應器官捐贈推廣，將於6月22日至26日在醫院一樓大廳舉辦器官捐贈衛教展，並於24日辦理器官捐贈、安寧醫療及病人自主權利法相關衛教宣導活動，邀請醫師、器官捐贈移植協調師及社工師與現場民眾交流，歡迎踴躍參與，相關資訊可至雙和醫院官方網站及社群平台查詢。