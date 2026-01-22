天上掉餡餅！4生肖財運旺盛 正財偏財勢不可擋

春節將至，《搜狐網》命理專欄點名財運旺盛4生肖，在新的一年無論在事業、投資上迎來好運，甚至有機會獲得橫財。（示意圖／東森新聞）





春節將至，《搜狐網》命理專欄點名財運旺盛4生肖，在新的一年無論在事業、投資上迎來好運，甚至有機會獲得橫財。

財運旺盛4生肖

生肖猴

屬猴的人事業逐漸打開局面，將有機會展現能力，無論是在職場晉升，還是創業上的突破，都會迎來一些意想不到的驚喜，橫財運也極佳。

生肖龍

屬龍的人勢不可擋，正財偏財都旺，就像天上掉餡餅，買彩券有機會中獎，但要記住別太貪心，見好就收。

生肖雞

屬雞的人橫財運旺，可能會是意外收到的小紅包，或是透過別人介紹的投資機會，但要保持低調，避免因一時得意而做出過於冒險的決策，記得「橫財來得快，去得也快」。

生肖羊

屬羊的人能迅速抓住每一個機會，將迎來前所未有的財運，在金融市場中游刃有餘，實現財富的快速成長。

